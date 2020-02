Calcio, Avellino-Paganese. Capuano: ” Spina nel fianco per tutta la C se saremo liberi mentalmente”.

Mister Capuano parla subito del match winner Albadoro: “Avevo sin da subito che avrebbe fatto bene, sono contento per il ragazzo. Come molti giocatori ed altri suoi compagni di squadra, ha attraversato qualche difficoltà ma gli ho parlato ed ero sicuro che avrebbe risposto in maniera più che positiva”.

Così il mister sul match: “Abbiamo prodotto tanto, tantissimo, ma a fine primo tempo ho detto alla squadra che se non avessimo segnato avremmo rischiato di perdere una partita dominata, perchè non è la prima volta che ci capita di produrre tanto e raccogliere meno. I cambi hanno fatto la differenza, in generale non posso che essere contento per la prestazione e per il risultato. Bari? Noi andremo in campo a prescindere con l’elmetto e con la spada. Andremo a giocarcela ovunque. Siamo ad un passo dalla salvezza, ma credo che più saremo liberi mentalmente più saremo una spina nel fianco per tutta la Serie C”.

Fonte: Us Avellino