Calcio, Avellino-Paganese. “Loro chiusi, bisognava aver pazienza. Risultato meritato”.

di Lucio Ianniciello

Non è stato facile battere la Paganese, lo sa bene Dossena: “Loro si chiudevano molto, dovevamo avere pazienza. Risultato meritato, ci abbiamo creduto. Gara tosta che ci ha premiato. Sembrano partite facili, ci si concentra a fare il gol ma bisogna stare sempre sul pezzo, basta una mezza occasione e il calcio fa presto a cambiare. In tutte le gare si deve lottare, come contro la Paganese. Noi siamo stati bravi, con umiltà e sacrificio abbiamo portato la vittoria a casa”.

I risultati oggi hanno detto bene all’Avellino che solo grazie alla vittoria ha fatto in modo che ciò succedesse: “Noi dobbiamo pensare al nostro percorso, la prossima a Monopoli. Negli scontri diretti dobbiamo farci trovare pronti”.

Oggi Dossena sostituiva capitan Miceli, squalificato, é stato uno dei migliori in campo: “Sono contento, sapevo che da tempo non avevo i 90′. La squadra è forte, tutti ci dobbiamo far trovare pronti”.

