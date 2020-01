Calcio, Avellino-Picerno. Giacomarro: “Abbiamo fatto meglio nella ripresa, un bene che dietro ci siano più scontri diretti”.

CALCIO SERIE D GIRONE G, 37a GIORNATA. I lupi si sbarazzano della Torres e vanno in coabitazione col Lanusei. Avellino – Torres 3-1.

CALCIO SERIE C GIRONE C, 11a GIORNATA. I lupi espugnano Terni con una rete di Charpentier. Ternana-Avellino 0-1.

Calcio, Us Avellino. I convocati per Catania, c’è Izzillo, out Carbonelli.