Calcio, Avellino-Picerno. Izzillo: “Sono al 70%, Capuano è preparato e siamo concentrati a seguirlo”.

🔊 Ascolta l'articolo

di Lucio Ianniciello

Nicolas Izzillo si presenta alla stampa irpina, il suo esordio da subentrato a Catania dopo soli 15′ per l’infortunio di Celjak, titolare contro il Picerno nel tridente offensivo: “Sono ancora al 70%, Avellino è una piazza importante, la squadra è ben attrezzata”. La sua posizione in campo: “Nasco mezzala, ho ricoperto pure il ruolo di trequartista, mi sono trovato bene anche oggi”. La partita contro il Picerno: “Sono soddisfatto solo quando si vince. Da martedì dobbiamo metterci in carreggiata per preparare la gara contro il Bisceglie”. Prime impressioni su Capuano: “È un tecnico preparato, si è visto oggi. Siamo concentrati a seguirlo”.