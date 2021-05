Calcio, Avellino-Sudtirol. Braglia: “Lì sarà una battaglia, questa squadra ha cuore”.

di Lucio Ianniciello

Incassata una bella vittoria in casa, Braglia guarda già alla partita di Bolzano di mercoledì prossimo: “Sono molto ordinati, per me sono forti. Lì sarà una battaglia, dovremo preparare bene la partita, tenere bene il campo e con la voglia che stiamo dimostrando. Li ho visti contro la Pro Vercelli, presseranno alti, avranno un atteggiamento diverso. Non ci dobbiamo far sorprendere”.

Il suo Avellino: “Penso che possiamo interpretare tipi di partite come quella di oggi quando stiamo bene con la testa. A volte ci riescono meglio, a volte peggio. Questa squadra ha cuore, voglia. Ha dimostrato anche dei limiti ma si va oltre gli stessi con l’atteggiamento in campo. Ci sono ragazzi giovani, altri che hanno giocato in squadre abbastanza inferiori e forse hanno perso del tempo perché stanno facendo bene”.

Anche 1000 panchine per Braglia, ride: “I ragazzi mi hanno riempito di botte”.

Felice la proprietà: “È entrato il presidente, è giusto che se la godano anche loro. Vedo contenti lui e il figlio”.

