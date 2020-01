di Lucio Ianniciello

Illanes vede questo modo il match contro la Vibonese, una sorta di quello che poteva essere e non è stato: “Siamo stati superiori per tutti i novanta minuti. Abbiamo subito lo svantaggio nel primo tempo e siamo stati bravi a riprendere la gara, preparata bene da parte nostra. Potevamo vincere tranquillamente”. Mercato per il difensore argentino? “Sto bene ad Avellino, non ho parlato con la società”.