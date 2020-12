Calcio, Bari-Avellino. Braglia: Errori gratuiti e individuali, abbiamo fatto di tutto per farli vincere”.

di Redazione sportiva

Braglia si esprime così dopo la batosta subita al “San Nicola” di Bari: “Abbiamo commesso errori gratuiti e individuali, bisogna saper chiedere scusa. C’è stato un concorso di sufficienza, non discuto la qualità. Non si può perdere offrendo agli avversari la possibilità della vittoria su un piatto d’argento. Se devono vincere, devono morire come succede a noi. Poca cattiveria da parte nostra. Nei primi 15′ ci siamo illusi: il primo gol ci ha riportato sulla terra, il secondo ci ha chiuso la partita. Abbiamo fatto di tutto per farli vincere. All’inizio si è creato e giocato, loro erano anche in difficoltà. Il gol è stata una mazzata per noi”.

