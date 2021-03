Calcio, Catanzaro-Avellino. De Simone: “Questa squadra ha un grande cuore, risultato più che giusto”.

di Lucio Ianniciello

Il vice De Simone, squalificato Braglia, fa subito i complimenti a Pasquale Pane, autore di un intervento fondamentale per la vittoria dei lupi a Catanzaro. Poi dice: “Tanta personalità da parte della squadra, nei primi 45′ e anche in 15′ della ripresa abbiamo legittimato la vittoria. Risultato più che giusto”.

Lodi al gruppo: “Questa squadra ha grande cuore, i ragazzi hanno capito l’importanza della piazza dove giocano, si stanno unendo ad ogni vittoria, è bellissimo vederli gioire. Spero che riescano ad ottenere i migliori successi, sono meravigliosi”.

Con l’espulsione di Miceli, sembrava dovesse essere Adamo a lasciare il posto a Dossena, era indicato il suo numero, ma è stato Maniero ad uscire dal campo su sua espressa richiesta in un momento cruciale del match: Avellino con un uomo in meno, un quarto d’ora da giocare e un vantaggio da difendere “Maniero aveva già dei risentimenti, quando ha alzato la mano speravo che non si facesse male perché un infortunio a questo punto della stagione diventa determinante e non possiamo permetterci di perdere un giocatore importante come Maniero”.

Forte out in extremis per un problema alla schiena: “Bisognerebbe chiedere al dottore Esposito, ha avuto un problemino nel riscaldamento e si è preferito far giocare Pane che ha fatto una grandissima partita”.

