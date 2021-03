Calcio, Catanzaro-Avellino. Pane: “Risultato importante, siamo contenti e in un grande momento”.

di Lucio Ianniciello

Parla uno dei protagonisti del match nel post gara di Catanzaro, Pasquale Pane: “Ci tenevamo tanto a fare risultato, a mantenere la porta inviolata, siamo contenti e in un grande momento. Importante allungare sul Catanzaro e dare un segnale alle altre”.

Pane ha preso il posto del titolare Forte, out nel riscaldamento per un fastidio alla schiena: “Il mister ci ha sempre detto che siamo tutti titolari, poi c’è chi gioca di più e chi di meno, se si vuole lottare per vincere c’è bisogno di giocatori che siano tutti titolari”.

Successo meritato per i lupi, nella ripresa hanno retto alle offensive catanzaresi: “Chiaro che loro in casa puntavano a fare risultato, erano sotto, ci siamo abbassati un po’ ma siamo rimasti compatti, abbiamo sofferto bene, abbiamo saputo soffrire. Risultato importante”.

Molti giudicano Pane man of the match, soprattutto per il miracolo su Curiale, oltre ad un altro paio di interventi importanti ed uscite risolutorie: “Ringrazio tutti, il merito è di tutta la squadra”.

Botte prese e non solo per il portiere: “Ho subito una ginocchiata, domani si valuterà. Nelle uscite alte si prendono e si danno, ho dato una botta a Illanes e pensavo di averlo fatto veramente male. Fa parte del gioco, è importante prendere la palla”.

