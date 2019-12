Calcio, Eccellenza. Domani la Polisportiva Lioni a Brusciano con due nuovi difensori.

di Redazione sportiva

Domani ci sarà il giro di boa nel campionato di Eccellenza. Quasi proibitiva la trasferta della Polisportiva Lioni, domani, a Brusciano, contro la capolista Palmese (ora in coabitazione con Santa Maria Cilento). Gli altirpini si premuniscono acquistando e convocando due difensori classe ’85, ex Eclanese. Il comunicato.

“La POLISPORTIVA LIONI è lieta di annunciare a tutti i propri sostenitori di essersi assicurata le prestazioni dii Domenico Calabrese e Raffaele Capone.

Entrambi i calciatori provengono dall’Eclanese, club con il quale hanno disputato la prima parte di questo campionato di Eccellenza, ed hanno qualità, esperienza e personalità.

I due nuovi giocatori sanniti sono stati chiamati a rinforzare la retroguardia della Prima Squadra di Lioni, e sono stati subito convocati da Mister Raffaele Di Pasquale che già domani li avrà a disposizione nel confronto con la capolista Palmese in quel di Brusciano (Na).

Domenico Calabrese e Raffaele Capone sono entusiasti di affrontare questa nuova avventura calcistica in Alta Irpinia.

Ringraziano Società e Tecnico per averli scelti e confidano di ripagare con prestazioni degne delle aspettative riposte nei loro confronti.

Questi ultimi due importanti innesti alla “rosa” della POLISPORTIVA LIONI si aggiungono agli ultimi rinforzi arrivati a dicembre: il centrocampista Roberto Santosuosso, l’attaccante Domenico Falco ed all’under, classe 2001, esterno di difesa Johnny De Falco”.