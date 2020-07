Calcio, Eccellenza. Ecco l’organigramma tecnico del Grotta.

La Polisportiva Grotta 1984 è lieta di comunicare l’organigramma tecnico della Prima Squadra per la stagione agonistica di Eccellenza 2020-2021.

Allenatore: Alessio Martino

Allenatore in seconda: Giulio Di Donato. Grottese doc, nel 2017 consegue il patentino Allenatore di base UEFA B. Ha già collaborato con mister Martino nei suoi trascorsi all’Eclanese.

Preparatore Atletico e Match Analyst: Pasquale Rea. Laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso l’Università Parthenope di Napoli, si è poi specializzato conseguendo la Laurea magistrale in Scienze Motorie per la Prevenzione e il Benessere. Ha già ricoperto il ruolo di preparatore con la Gelbison ed il Pomigliano.

Preparatore Atletico, Riatletizzatore e Prevenzione Infortuni: Jacopo Tauro. Laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso l’Università Parthenope di Napoli, si è poi specializzato conseguendo un master in Posturologia Clinica. Ha già collaborato con mister Martino nei suoi trascorsi all’Eclanese.

Preparatore Portieri: Francesco Intindoli. Ex portiere di Avellino, Cavese e Paganese, per lui esperienze come preparatore tra le fila di Gesualdo e Vis Ariano.

Medico Sociale: Dott. Antonello Fischetti. Già presente la scorsa stagione, per lui doppio ruolo di coordinatore dell’Area Medica ed elemento fondamentale della nostra società.

Da parte di tutta la società, un augurio di buon lavoro ed un grosso in bocca al lupo a tutto lo staff per la nuova stagione.

