Calcio Eccellenza girone B, 18a giornata. Grotta ad un soffio dalla terza piazza, il Lioni ferma l’Audax, Eclanese ultima. Risultati e classifica.

Via al girone di ritorno, tra le irpine vince solo il Grotta. I giallorossi sono alla terza vittoria consecutiva e consolidano il quarto posto. Battono 1-0 il Vico Equense con un gol lampo di Volzone al 2′. Un suo calcio di punizione con traiettoria arquata si rivela vincente dopo che si era atteso qualche secondo in più per via del vento che spostava la palla. Nel derby del Canada Cioffi l’Audax, in prepotente ascesa, viene fermata dal Lioni e viene raggiunto dal Grotta pur conservando la terza piazza. La vetta ora dista 8 punti, la coppia Palmese-Polisportiva Santa Maria corre. Gli altirpini si portano in vantaggio dopo un solo giro di lancette grazie ad un tiro dai 25 metri di Santosuosso. A un quarto d’ora dalla fine viene espulso Di Ruocco per i caudini che però trovano il pari al 90′ con il solito Farriciello. Un’altra sconfitta per la Vis Ariano Accadia, a Brusciano cede 3-1 alla forte Palmese ed esce momentaneamente dalla zona play off. Eppure al 25′ sigla lo 0-1 con Luzzi, i napoletani reagiscono pareggiando con Busce’ al 30′. Nella ripresa subito in rete Mascolo per il 2-1, Cioffi fissa il risultato sul 3-1 all’85’. In casa dell’altra capolista la Virtus Avellino. Gli uomini di Della Rocca perdono senza appello per 3-0 dopo una bella striscia positiva. Per i cilentani doppietta di Margiotta al 2′ e al 95′, al 28′ Capezzoli. L’Eclanese le prende di santa ragione a Nocera Superiore contro l’Alfaterna. Era una sfida tra ultima, i padroni di casa e penultima, il team di Facchino che dopo il 4-0 subito è la nuova maglia nera con soli 10 punti collezionati.

Risultati 18a giornata.

Sant’Agnello-Angri 2-0

Palmese-Vis Ariano Accadia 3-1

Alfaterna-Eclanese 4-0

Audax Cervinara-Polisportiva Lioni 1-1

Battipagliese-Castel San Giorgio 1-2

Buccino-Scafatese 2-1

Faiano-Costa d’Amalfi 1-0

Grotta-Vico Equense 1-0

P. Santa Maria-Virtus Avellino 3-0

Classifica

1. Palmese punti 39

2. Polisportiva Santa Maria 39

3. Audax Cervinara 31

4. Grotta 31

5. Castel San Giorgio 29

6. Vis Ariano Accadia 28

7. Buccino 28

8. Costa d’Amalfi 28

9. Scafatese 27

10. Polisportiva Lioni 23

11. Virtus Avellino 22

12. Faiano 21

13. Vico Equense 19

14. Battipagliese 19

15. Sant’Agnello 16

16. Angri 16

17. Alfaterna 12

18. Eclanese 10

*Prima classificata promossa in Serie D. Seconda, terza, quarta e quinta ai play off. Ultima e penultima retrocesse in Promozione, tredicesima, quattordicesima, quindicesima e sedicesima ai play out.

