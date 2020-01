Calcio Eccellenza girone B, 21a giornata. La Vis Ariano vince il derby dell’Ufita, reti bianche in quello tra Virtus e Audax, beffa Lioni. Risultati e classifica.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Due derby irpini, di cui uno sentitissimo, quello dell’Ufita, che ha visto prevalere la Vis Ariano Accadia sul Grotta. Perdono Polisportiva Lioni ed Eclanese in casa.

Polemiche alla vigilia del match tra arianesi e grottesi per le restrizioni di pubblico, solo 50 ospiti sulla Città del Tricolle. In effetti il “Renzulli” era omologato per 200 persone, solo tardivamente si è cercato di portare la capienza a 600. Qualche problema allo stadio c’è stato, una decina di persone provviste di biglietto non hanno potuto assistere alla gara. Al 6′ Vis già in vantaggio, Luzzi per Sekou che batte Romano. Il 2-0 è confezionato da Sekou e Capodilupo, assist del primo e marcatura del secondo al minuto 13. Grotta tramortito. Al 59′ Fode’ è inarrestabile, serve la sfera a Sorrentino che con un tiro a giro triplica. Sembra finita ma il Grotta prima sigla il 3-1 con un rigore di Cataruozzolo al 65′ per fallo su Russolillo e poi accorcia ulteriormente con un altro rigore di Cataruozzolo al 72′, fallo su Fusco. Tre giri di lancette e ci pensa Armando Grasso di testa a chiudere la contesa raccogliendo un cross di Luzzi. La Vis Ariano Accadia vince 4-2 e rimane quarta in classifica, il Grotta scivola a -6 dai play off ma deve iniziare a dare un occhio dietro, +6 sui play out.

Il derby di sabato tra Virtus Avellino e Audax Cervinara finisce 0-0. Gara combattuta con botta e risposta. Nel primo tempo in evidenza Da Silva per i virtussini, il portiere Amoroso risponde presente, i caudini si fanno vedere con Avallone. Nella ripresa ci prova Merola per i padroni di casa avellinesi e Farriciello per l’Audax ma al 66′ è Samake, ex San Tommaso, a cogliere la traversa per gli ospiti. La Virtus si salva. Succede poco altro se non un tiro del caudino Avallone al 90′, salva il portiere Parisi. La squadra di Della Rocca è in zona play out, quella di Messina a 5 punti dai play off.

La Polisportiva Lioni perde un match delicato tra le mura amiche contro Vico Equense che ora tallona gli altirpini a -1, la distanza che li separa dai play out. Seconda sconfitta consecutiva allo “Iorlano”, inframezzate dal successo nel derby contro il Grotta. Nel primo tempo ci sono già due legni dei vicani con Guida e Alfano. Ripresa che rimane inchiodata sullo 0-0 fino a quando Guida, al 94′, si inventa una gran traiettoria dal limite dell’area di rigore. Colpo grosso per i costieri.

Sempre più ultima l’Eclanese, sconfitta a Venticano dalla nuova capolista Polisportiva Santa Maria. Al 14′ i cilentani si portano in vantaggio con Margiotta al 14′ grazie ad un colpo di testa. I mirabellani falliscono il pari con un tiraccio di D’Andrea da ottima posizione. Gol mangiato gol subito, ancora Margiotta dal dischetto impallina Asta al 45′ dopo un fallo subito da Coulibaly. Ripresa senza squilli, la Polisportiva sfrutta la caduta della Palmese a Scafati per prendersi la vetta.

Risultati 21a giornata

Angri-Faiano 1-1

Costa d’Amalfi-Battipagliese 1-0

Castel San Giorgio-Alfaterna 4-1

Eclanese-Polisportiva Santa Maria 0-2

Polisportiva Lioni-Vico Equense 0-1

Sant’Agnello-Buccino 1-0

Scafatese-Palmese 3-1

Virtus Avellino-Audax Cervinara 0-0

Vis Ariano Accadia-Grotta 4-2

Classifica

1. P. Santa Maria punti 43

2. Palmese 42

3. Castel San Giorgio 38

4. Vis Ariano Accadia 37

5. Costa d’Amalfi 37

6. Scafatese 34

7. Buccino 32

8. Audax Cervinara 32

9. Grotta 31

10. Faiano 26

11. Polisportiva Lioni 26

12. Sant’Agnello 25

13. Vico Equense 25

14. Virtus Avellino 23

15. Battipagliese 22

16. Angri 19

17. Alfaterna 12

18. Eclanese 10

*Prima classificata promossa in Serie D. Seconda, terza, quarta e quinta ai play off. Ultima e penultima retrocesse in Promozione. Tredicesima, quattordicesima, quindicesima e sedicesima ai play out.

Foto tratta dalla pagina facebook della Vis Ariano Accadia.

