Calcio Eccellenza girone B, 22a giornata. Vittorie larghe di Cervinara e Virtus Avellino, la Vis Ariano cade a Vico Equense, turno amarissimo per il Lioni. Risultati e classifica.

di Redazione sportiva

Giornata di alti e bassi per le irpine, spiccano Audax Cervinara e Virtus Avellino.

A cadere e’ la Vis Ariano Accadia, quinta in classifica ma tallonata proprio dai caudini, in quel di Vico Equense. Si interrompe la striscia di tre vittorie consecutive. I vicani invece escono dalla zona play out. Al 9′ padroni di casa in vantaggio con Guida, se ne va palla al piede e con un diagonale batte Formisano. Al 20′ rigore per gli arianesi per fallo su Capodilupo ma Di Leva neutralizza il tiro di Sorrentino. Al 60′ raddoppia il Vico Equense, Schettino punisce un errore difensivo della Vis. Passano 4′ e Mounard accorcia per gli irpini. Il match si potrebbe riacciuffare ma un altro errore in circolazione palla favorisce Schettino che al 72′ fissa il risultato sul 3-1.

L’Audax Cervinara torna a vincere dopo più di un mese, batte la diretta concorrente Scafatese al “Canada-Cioffi” e la supera in classifica portandosi a 2 punti dai play off. Al 15′ Farriciello porta in vantaggio i padroni di casa. Gli ospiti reagiscono con un palo da punizione di Siciliano. Nella ripresa è Avallone a siglare il 2-0 al 55′, poco prima il portiere Papa si opponeva ancora ad una palla inattiva di Siciliano. Chiude la contesa Casale al 58′ grazie ad una zampata tra una selva di gambe.

Reti bianche al “Romano” tra Grotta e Costa d’Amalfi. Brodino per i giallorossi dopo tre sconfitte consecutive, ora sono a -5 dai play off e a +6 dai play out. L’avversario sicuramente non era agevole, quarto in graduatoria e reduce dalla finale di Coppa Italia persa contro l’Afragolese. Primo tempo appannaggio dei grottesi, i costieri stringono i denti. Nella ripresa cambia il copione, palo di Senatore e altro montante di Catalano al 75′. Gli ufitani la scampano in entrambe le occasioni e portano a casa il punto.

La Virtus Avellino stravince al “Pastena” contro la Battipagliese e allunga a +4 sui bianconeri. È nella prima posizione utile al di fuori dei play out. Zebrette rimaneggiate, al 34′ gli irpini si portano in vantaggio con un colpo di testa di Lattarulo. Al 53′ giunge lo 0-2, Da Silva approfitta di una dormita difensiva degli avversari. Il tris avellinese si materializza dopo un contropiede, Merola impallina Di Filippo al 59′ sfruttando un servizio di Lippielo. Al 62′ Vatiero sigla l’1-3 per la Battipagliese. I virtussini non si scompongono, traversa di Modano. Le zebrette si salvano ma poi si scavano la fossa con le espulsioni a Giorgio e Vatiero (75′ e 80′). Al 90′ ancora Merola, doppietta per lui, firma l’1-4 definitivo. Festa per gli avellinesi.

La Polisportiva Lioni perde a Castel San Giorgio contro la terza forza del campionato. Tanta amarezza per gli altirpini, capitolano al 91′ su calcio di rigore ma soprattutto perdono Capone che lascia il campo in lacrime per la rottura di tibia e perone. Al 37′ padroni di casa in vantaggio con Natiello, raccoglie la respinta lionese e batte il portiere Bruno dalla lunetta. L’estremo difensore altirpino si erge a protagonista nella ripresa con due-tre miracoli. La Polisportiva perviene così al pareggio con Cetrulo al 75′, servito ottimamente da Caffaro. Al 90′ il fattaccio, l’arbitro giudica mani un intervento di Capone. Bruno respinge il tiro di Natiello, Capone si avventa sulla sfera per evitare il tap in e si procura il gravissimo infortunio. L’arbitro Maione di Ercolano non contento fa ripetere il penalty punendo un’ agitazione del corpo di Bruno, Natiello non sbaglia per la seconda volta.

Eclanese sempre più in picchiata e sempre più ultima, solo l’Alfaterna non l’ha distanziata considerevolmente. Perde 4-0 a Pontecagnano contro il Faiano, nona sconfitta consecutiva. Al 43′ il vantaggio di Ruggiero, al 53′ il portiere Perriello si oppone a Coiro ma Rapolo lo infila. Al 70′ tris di Maisto, chiude Coiro dopo solo un minuto in contropiede.

Risultati 22a giornata

Alfaterna-Buccino 1-2

Audax Cervinara-Scafatese 3-0

Battipagliese-Virtus Avellino 1-4

Castel San Giorgio-Polisportiva Lioni 2-1

Faiano-Eclanese 4-0

Grotta-Costa d’Amalfi 0-0

Palmese-Angri 2-0

P. Santa Maria-Sant’Agnello 3-0

Vico Equense-Vis Ariano Accadia 3-1

Classifica

1. Polisportiva Santa Maria punti 46

2. Palmese 45

3. Castel San Giorgio 41

4. Costa d’Amalfi 38

5. Vis Ariano Accadia 37

6. Audax Cervinara 35

7. Buccino 35

8. Scafatese 34

9. Grotta 32

10. Faiano 29

11. Vico Equense 28

12. Virtus Avellino 26

13. Polisportiva Lioni 26

14. Sant’Agnello 25

15. Battipagliese 22

16. Angri 19

17. Alfaterna 12

18. Eclanese 10

*Prima classificata promossa in Serie D. Seconda, terza, quarta e quinta ai play off. Ultima e penultima retrocesse in Promozione. Tredicesima, quattordicesima, quindicesima e sedicesima ai play out.

