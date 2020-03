Calcio, Eccellenza. Grotta, salta la panchina di Iuliano.

di Redazione sportiva

Salta la panchina di mister Iuliano in casa Grotta. Gli ufitani sono reduci dal pari in trasferta contro il Sant’Agnello e occupano la nona posizione in classifica (+5 dai play out e -7 dai play off). Il comunicato.

La Polisportiva Grotta 1984 comunica di aver interrotto il rapporto con l’allenatore Pasquale Iuliano.

La stessa ringrazia il Mister per la passione, la professionalità e l’impegno profuso, augurandogli ogni bene per il prosieguo della sua carriera professionale.

Contestualmente si ringrazia il preparatore dei portieri Francesco Limonciello per il lavoro svolto e per le doti umane dimostrate.

A breve sarà comunicato il nome della nuova guida tecnica.