Calcio, Eccellenza. I Red Lions contro le restrizioni per i tifosi grottesi nel derby ad Ariano: “O tutti o nessuno”.

di Redazione sportiva

Nel week end andrà in scena il sentitissimo derby Vis Ariano-Grotta. Nel campionato di Eccellenza le due squadre ufitane sono divise da soli tre punti, a favore degli arianesi, che all’andata furono sconfitti nettamente dai giallorossi (4-0). Attualmente la Vis è in zona play off. Intanto sono scattate le restrizioni, solo 50 grottesi possono recarsi al “Renzulli” di Ariano Irpino. E allora i Red Lions diramano un comunicato contro questa decisione. “O tutti o nessuno”, lo slogan di protesta.

“Si comunica che in occasione della partita del 26 gennaio contro l’Ariano, viste le vergognose disposizioni e quindi la disponibilità di poche decine di biglietti per il settore ospite (precisamente 50 unità, società e dirigenza compresa), non saremo presenti all’interno dello stadio Renzulli. Riteniamo semplicemente ridicolo che in uno stadio dotato di un settore ospiti tra i più grossi della categoria, capace di contenere circa mille persone, si riduca l’agibilità a poche decine di spettatori senza motivo, togliendo la possibilità a tutti i tifosi di seguire la partita. La nostra linea sarà sempre quella di contrastare decreti e leggi che limitano la libertà e la passione dei tifosi. La nostra decisione è totalmente a tutela dell’intera tifoseria Grottese. Non vogliamo neanche lontanamente pensare di doverci trovare costretti a lasciare a Grotta anche un solo tifoso giallorosso, tantomeno siamo disposti a regalare inutili DASPO a chi di questi provvedimenti ne fa una trappola confezionata ad hoc per reprimere una passione che non avrà mai fine. Ci aspettiamo pertanto che ogni singolo simpatizzante o semplice appassionato della Domenica, sposi la nostra linea RESTANDO A CASA, nel rispetto di ogni singolo INNAMORATO che ogni settimana macina chilometri per sostenere le sorti del NOSTRO AMATO GROTTA. IL DERBY NON è SOLO PER QUALCUNO…AD ARIANO O TUTTI O NESSUNO!”