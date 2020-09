Calcio, Eccellenza. Il centrocampista Ciampolillo per la Città di Avellino SSD.

La Città di Avellino SSD comunica l’ingaggio del centrocampista Stefano Ciampolillo,

proveniente dall’FC Avellino.

Il calciatore, già giovane di serie con l’US Avellino, ha accumulato varie esperienze con società

dilettantistiche irpine.

Centrocampista di quantità, riesce a mettere qualità nelle giocate grazie a dei veri e propri colpi di

genio.

“Ho voglia di ricominciare e sono contento di farlo con questa nuova realtà.

Sono pronto per affrontare quest’avventura e, come gruppo, meritiamo questa opportunità per

quello che abbiamo fatto nella scorsa stagione.

Senza dubbio ci saranno molte difficoltà ed affronteremo un girone a mio avviso di livello superiore

allo scorso anno, ma saremo sempre sul pezzo per dimostrare che anche i giovani possono dire la

loro”.

