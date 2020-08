Calcio, Eccellenza. La Polisportiva Grotta ingaggia l’ex San Tommaso Fabio Alleruzzo.

La Polisportiva Grotta 1984 è felice di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive di Fabio Alleruzzo.

Classe ‘85 originario di Atripalda, Alleruzzo è un centrocampista poliedrico di quantità e qualità, capace di occupare tutte le zone della mediana e con un’ottima confidenza con il gol come testimoniato dalle oltre 70 reti messe a segno in carriera.

Cresciuto nel settore giovanile del Siena, nella sua carriera vanta più di 75 presenze in Serie C2 con le maglie di Fondi e Pro Vastese, più di 220 presenze in Serie D tra le fila di Grottaglie, Pomigliano e Battipagliese, Olympia Agnonese, Sarnese e Agropoli oltre alle esperienze in Eccellenza con Serino e Virtus Avellino.

Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del San Tommaso in Serie D.

Ecco le prime parole di Alleruzzo da giocatore della Polisportiva Grotta 1984:

“Sono felicissimo di aver scelto la Polisportiva Grotta, una piazza calcistica molto importante con un tifo stupendo.

Inoltre la società mi ha voluto fortemente e mi ha fatto sentire importante, voglio ripagare la fiducia dando il massimo con questa maglia.

Ci sono tutti i presupposti per fare bene, abbiamo chiaro il nostro obiettivo e per raggiungerlo dovremo pedalare uniti e determinati”.

