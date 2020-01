Calcio, Eccellenza. L’Audax Cervinara ingaggia il centrocampista Formisano, lascia il difensore Dragone.

🔊 Ascolta l'articolo

La società Audax Cervinara Calcio è lieta di annunciare di essersi assicurata la prestazioni sportive del calciatore Nicola Formisano.

Centrocampista, classe 1998, ha vestito le casacche di Gragnano e Turris collezionando 57 presenze in serie D condite da 2 reti oltre a Scafatese e Battipagliese in Eccellenza. Formisano è già aggregato alla squadra e si sta allenando agli ordini di Mister Messina.

A Nicola auguriamo un buon lavoro e le migliori fortune con la maglia biancoazzurra.

Nell’occasione comunichiamo che, il difensore Francesco Dragone, per motivi lavorativi, non è più aggregato alla rosa dell’Audax Cervinara Calcio. A Francesco vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi.

adsense – Responsive – Post Articolo