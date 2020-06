Calcio, Eccellenza. Lo staff tecnico dell’Audax Cervinara che affiancherà mister Ferraro per la stagione 2020-2021.

L’Audax Cervinara Calcio 1935, nella persona del Presidente Giordano e del DS Vitaglione, è lieta di annunciare e presentare il nuovo staff tecnico che andrà ad affiancare Mister Pasquale Ferraro nella stagione 2020/2021.

Gradito ritorno per il ruolo di Preparatore Atletico che vede l’incarico affidato ad Andrea Ferullo. Già protagonista all’Audax Cervinara nella stagione 2016/2017, Ferullo presenta un curriculum di tutto rispetto che rispecchia pienamente le ambizioni della società. Tra le sue passate esperienze troviamo Puteolana, Cavese e Gela, in serie C, e inoltre società, tra le altre, come Torrecuso, Sarnese, Agropoli e Pomigliano.

Il ruolo di Preparatore / Allenatore dei Portieri è stato affidato a Mario Domenico Piscitelli. Importanti le sue esperienze passate dove ritroviamo lavori al servizio del settore giovanile della Casertana, del Nola e della Sarnese ed inoltre con la Virtus Goti, Maddalonese e Stella Azzurra Sanfeliciana, dove inizia la sua carriera. Negli ultimi mesi è stato nello staff di Mister Ferraro presso l’Albanova Calcio.

Riconferma meritata per il ruolo di Fisioterapista al cervinarese Gennaro Lengua, che per la quinta stagione stagione consecutiva si appresta a prestare supporto medico alla rosa dell’Audax Cervinara.

La società augura un felice e proficuo lavoro a tutto lo staff tecnico e un in bocca al lupo per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.

(ufficio stampa Audax)

