Calcio, Eccellenza. Nuovo preparatore atletico per il Grotta.

“La Polisportiva Grotta 1984 è felice di dare il benvenuto nella propria famiglia a Gerardo Martucci che ricoprirà il ruolo di nuovo preparatore atletico.

Grottese doc, Martucci è laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso l’Università degli Studi del Molise. Si è poi specializzato conseguendo la Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport e dell’Allenamento presso l’Università degli Studi di Firenze ed ottenendo successivamente il Master in Posturologia Clinica presso l’Università di Pisa.

Nel suo curriculum vanta anche importanti corsi e stage tenutisi a Coverciano presso il Centro Tecnico Federale della FIGC.

Martucci lavorerà a stretto contatto con lo staff tecnico di mister Iuliano e con lo staff sanitario composto dal Medico Sociale Dott. Antonello Fischetti e dal Fisioterapista Dott. Ludovico Capolupo.

Queste le parole di benvenuto del Presidente Mauro Piccolo:

”Accogliamo con gioia l’ingresso di Gerardo nella nostra famiglia, ha subito mostrato grande disponibilità e voglia di mettersi in gioco e di sposare il nostro progetto.

Sono sicuro che riuscirà ad ottemperare al suo ruolo con serietà e professionalità.

Mi preme comunque ringraziare Antonio Mastrocinque con cui abbiamo iniziato il percorso: gli sono grato per il lavoro svolto finora e gli auguro il meglio per il suo futuro.”

adsense – Responsive – Post Articolo