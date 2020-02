Calcio, Eccellenza. Risoluzione consensuale tra il tecnico Di Pasquale e la Polisportiva Lioni.

Dopo la sconfitta interna contro la penultima in classifica Alfaterna di domenica scorsa, la Polisportiva Lioni, risucchiata in piena zona play out, esonera il tecnico Raffaele di Pasquale.

La POLISPORTIVA LIONI comunica, ufficialmente, di aver risolto, consensualmente, il rapporto sportivo con Mister Raffaele Di Pasquale che, da oggi, non sarà più il responsabile tecnico della Prima Squadra.

La società, nel salutare il mister, intende sottolineare, l’ottimo rapporto umano, oltre che di stima e cordialità reciproca, che si era instaurato con l’allenatore nel corso della sua conduzione tecnica.

Inoltre desidera ringraziare, pubblicamente, Mister Raffaele Di Pasquale per la sua attività svolta durante questi sette mesi di collaborazione sportiva, nel corso dei quali ha avuto modo di apprezzare, oltre la sua trentennale esperienza di allenatore, anche le sue qualità morali e la sua dedizione, professionalità e serietà.

La POLISPORTIVA LIONI auspica a Mister Raffaele Di Pasquale le migliori fortune professionali con la speranza di rincontrarlo presto sui campi di gioco.