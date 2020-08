Calcio. Ecco i gironi di Eccellenza Campana, 3 da 14 squadre: le 7 irpine nel B.

Nel pomeriggio odierno si è tenuto in videocall il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Campania F.I.G.C. – L.N.D. presieduto dal Presidente Carmine Zigarelli. Nel corso della riunione si è provveduto alla formulazione dei gironi del Campionato di Eccellenza con organico a 42 squadre, ma anche alla verifica iscrizioni ed istanze di ammissioni 2020/2021 al Campionato di Promozione, oltre che rinnovare la convenzione con il Comitato Regionale Arbitri per il Servizio Pronto AIA 2020/2021.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto: completati sia l’organico del Campionato di Eccellenza che di Promozione. Grazie alle società, alla loro voglia di tornare in campo e di dare lustro al calcio dilettantistico campano”. Così il Presidente del C.R. Campania, Carmine Zigarelli, commentando il completando degli organici sia in Eccellenza (ampliato a 42 squadre) che in Promozione (che passa dalle 64 squadre della conclusa stagione sportiva alle 70 della nuova), sottolineando che ‘stiamo lavorando sodo per consentire a tutti i club una ripartenza in sicurezza e con sostegni concreti da parte del Comitato’. “In bocca al lupo alle società campane, ai loro presidenti – che oggi ancor più di ieri sono dei grandiosi eroi silenziosi e coraggiosi – perchè investono nei loro territori e contribuiscono a coltivare le aspirazioni di tanti giovani, e che si sono impegnati ancora una volta, dimostrando con i fatti, la loro grande passione per il calcio dilettantistico. Che sia per tutti voi una stagione sportiva all’insegna di soddisfazioni e di sana competitività”, conclude il numero uno del calcio campano.

Ecco la composizione dei gironi del Campionato Eccellenza:

GIRONE A 1. ALBANOVA CALCIO 2. BARANO CALCIO 3. CALCIO FRATTESE 1928 4. CITTA’ DI GRAGNANO 5. ISCHIA CALCIO ARL 6. MARCIANISE 7. MONDRAGONE 8. MONTE DI PROCIDA CALCIO 9. NAPOLI UNITED 10. NUOVA NAPOLI NORD 11. PIANURA CALCIO 1977 12. REAL FORIO 2014 13. REAL GALATIA 1919 14. SAN GIORGIO 1926

GIRONE B

1. AUDAX CERVINARA CALCIO

2. CALCIO POMIGLIANO

3. CASORIA CALCIO 1979

4. ECLANESE 1932 CALCIO

5. GROTTA 1984

6. LMM MONTEMILETTO

7. PALMESE

8. POLISPORTIVA DIL. LIONI

9. REAL ACERRANA 1926

10. SAVIANO 1960

11. U.S. MARIGLIANESE

12. VIRTUS AVELLINO 2013

13. VIRTUS VOLLA

14. VIRTUS ARIANO ACCADIA

GIRONE C

1. AGROPOLI

2. ALFATERNA

3. BUCCINO VOLCEI

4. CALPAZIO

5. CASTEL SAN GIORGIO CAL.

6. COSTA D’AMALFI

7. FOOTBALL CLUB S.AGNELLO

8. REAL POGGIOMARINO

9. SALERNUM BARONISSI

10. SCAFATESE CALCIO 1922

11. U.S. ANGRI 1927

12. U.S. FAIANO 1965

13. VICO EQUENSE 1958

14. VIRTUS CILENTO

