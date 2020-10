Calcio, Europa League. Il Napoli inserito nel girone F con Real Sociedad, Az Alkmaar e Rijeka.

Il Napoli affronterà Real Sociedad, Az Alkmaar e Rijeka nel Girone F di Europa League.

– PRECEDENTI –

Real Sociedad: il Napoli non ha mai incontrato il Real Sociedad in competizioni internazionali. Sarà il terzo Club iberico che gli azzurri affrontano in Europa League dopo Villarreal e Valencia.

Az Alkmaar: sarà il primo confronto del Napoli con il Club olandese in Europa. Il Napoli è la terza squadra italiana che l’Az Alkmaar ha incontrato in campo internazionale dopo l’Inter (1982) e l’Udinese (2012).

Rijeka: confronto inedito per il Napoli anche quello contro il Rijeka. Mai gli azzurri avevano affrontato squadre croate in competizioni Uefa.

Fonte: SSC Napoli.

