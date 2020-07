Calcio. Francesco Bianco è il nuovo allenatore del Carotenuto.

La società U.S.D.G. CAROTENUTO comunica ufficialmente che il nuovo allenatore dei rossoneri nella prossima stagione sarà Francesco Bianco. Il neo mister della compagine mugnanese, con un’esperienza da allenatore della Casertana Under 17, ha iniziato il proprio percorso tecnico con la scuola calcio “Santa Filomena”. Bianco ha anche vestito, da calciatore, la maglia dell’Avellino in serie B, dopo aver effettuato tutta la trafila giovanile biancoverde. Mentre, in altre realtà, ha vinto diversi campionati con le maglie di Gela, Giugliano, Turris, Solofra, Eboli, Boiano. Professionalità, idee e voglia di emergere. Benvenuto, mister.

