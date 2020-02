Calcio. Gesualdo-Solofra finisce in parità, 4 reti di cui 3 su rigore nel derby Irpino

Al 25′ il Solofra ottiene il calcio di rigore per fallo di mano di un difensore granata. Dal dischetto va Tirri che spiazza Gubitoso e fa 1-0. Al 28′ grande triangolazione tra Tirri e Di Benedetto, quest’ultimo arriva davanti a Gubitoso che riesce a parare e salvare il Gesualdo. Al 40′ Spina dal limite calcia col sinistro, ma non trova lo specchio della porta, pallone di quasi un metro fuori. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

Nella ripresa il Gesualdo ottiene un calcio di rigore per un fallo in area commesso da Dello Russo G. Dal dischetto va Memmolo che spiazza Iannone e pareggia i conti. Al 50′ Starita E. calcia dal limite sul secondo palo, grande parata di Iannone che mette in angolo. Al 57′ altro calcio di rigore per il Gesualdo per un fallo di Dello Russo R. Sul dischetto torna Memmolo che calcia nell’angolino sinistro, Iannone intuisce soltanto, il Gesualdo completa la rimonta. Il Solofra non ci sta ed al 75′ Salvato crossa per Di Benedetto, prova a calciare, non ci riesce, il pallone arriva a Liotti che col sinistro la insacca e riporta il risultato in parità. L’ultima occasione del match è sui piedi di Fulchino che dal limite calcia di poco alto.

TABELLINO GESUALDO 2-2 SOLOFRA

Gesualdo: Gubitoso, Vicario(76′ Della Mura), Fulchino, Starita C., Memmolo, Bellofatto, Starita E.(99′ Memoli), Jallow, Grillo(93′ Caloia), Riefoli(84′ Cavotta), Falcone(D’Adamo M.).

All. Alfredo Arnone

Solofra: Iannone, Dello Russo R., Izzo, Dello Russo G., Esposito(90′ Di Filippo R.), Tirri, Salvato, Di Filippo A.(90′ Trapanese), Di Benedetto, Spina(84′ Ragone), De Maio(57′ Liotti).

Reti: 25′ Tirri(S), 47′ Memmolo(G), 57′ Memmolo(G), 75′ Liotti(S).

Ammoniti: Jallow(G), Gubitoso(G), Salvato(S), Dello Russo R.(S), Grillo(G), Esposito(S), Starita E.(G)

Arbitro: Marco Granillo (Napoli)

Assistente 1: Alfredo Rosa (Benevento)

Assistente 2: Maria Vittoria Ievolella (Benevento)

