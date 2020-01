di Redazione sportiva

Da ieri l’Avellino ha ripreso a sudare a ritmo di doppie sedute in vista della ripresa del campionato, domenica 12 gennaio al Partenio Lombardi sarà ospite la Vibonese. Dopodomani invece è prevista un’unica seduta che si svolgerà in mattinata. Intanto è stata fissata un’amichevole giovedì 9 gennaio contro l’Usg Carotenuto, squadra militante in Promozione e allenata dall’ex attaccante dei lupi Biancolino.