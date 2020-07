Calcio. Il Carotenuto annuncia Prevete e Ioio.

L’U.S.D.G. CAROTENUTO è lieta di ufficializzare due importanti acquisti per la nostra rosa. La compagine rossonera si assicura le prestazioni di Felice Prevete(classe ’87) e Patrizio Ioio(classe’ 94). Prevete, una delle maggiori figure calcistiche mandamentali, è cresciuto nell’Empoli – con il quale ha esordito in Coppa Uefa contro lo Zurigo nella stagione 2007-2008 – per poi vestire le maglie di Cavese, Crotone, Potenza, Poggibbonsi, Aversa Normanna, Lupa Roma. Nello scorso campionato, Prevete ha militato nella prima parte tra le file della Turris, per poi trasferirsi nel Gladiator. E, ora, il Carotenuto.

Ioio, invece, attaccante invidiabile, è reduce da un campionato vinto con il Pianura, e conta, tra le tante, importanti esperienze con Sarnese, Portici, San Giorgio, Casoria.

Entrambi rappresentano due colpi da novanta per il Carotenuto, sempre più ambizioso e competitivo per la prossima stagione. Benvenuti, ragazzi.

