Calcio. Il Carotenuto ufficializza il terzino sinistro classe ’95 Verdone.

La società U.S.D. G.CAROTENUTO è lieta di ufficializzare un nuovo acquisto: Francesco Verdone. La compagine rossonera si assicura le prestazioni del terzino sinistro classe ’95, cresciuto nella primavera del Sorrento. Verdone, tra le diverse esperienze calcistiche, ha militato nelle file di Marcianise, Rimini e Taranto in serie D, Jumilla, in seconda divisione spagnola, dove – curiosità – ha giocato insieme al centrocampista Kondogbia, e Cassino. E il terzino, ora, approda in rossonero. Pronto a spingere e a difendere la sua corsia preferita, quella mancina. Da parte nostra, un caloroso benvenuto al nostro nuovo tesserato.

