CALCIO. Il Cimitile pareggia al Magnotti con Il Ponte

Il Cimitile dopo aver guadagnato sei punti nelle prime due gare del girone di ritorno, affronta al Magnotti il Ponte in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di emozioni. Pronti via e dopo dieci minuti di gioco è il Cimitile con Colonna ad avere una buona occasione ma il suo tiro dall’ interno dell’ area di rigore viene murata dalla difesa ospite. Alla mezz’ora, azione tutta di prima del Cimitile con Di Meo che serve Imparato il quale scivola prima di entrare tutto solo nell’area di rigore avversaria. Al 37’ il Cimitile sfiora il vantaggio con Di Meo che su punizione mette i brividi a Zotti, il quale è superlativo nel deviare la sfera. Nei primi dei tre minuti il Ponte passa in vantaggio con Penaggio che con un diagonale secco e preciso porta in vantaggio la sua squadra trenta secondi prima della fine della prima frazione di gioco. Nella ripresa al minuto 20 Di Meo sfrutta una clamorosa ingenuità di Zotti e insacca a porta vuota il pareggio cimitilese. Nel finale è Montagnolo ad avere una buona occasione per andare in rete, ma il suo tiro a botta sicura viene bloccato dal portiere del Ponte. Termina 1-1 una partita che per le azioni da rete prodotte, il Cimitile avrebbe meritato di vincere.

Cimitile: De Riggi, De Sarno, Menna, Ardolino, Visone, Liparuli, De Stefano(28’st De Sapio) Aprea, Imparato( 29’stMontagnolo) Di Meo, Colonna. Allenatore Galluccio

Ponte: Zotti, Fiscariello, Antonaci, Vosa, Del Pronzo, Antonaci Mario, Poenozzi, La Porta, Simone, Santamaria, Penaggio. Allenatore Mauro Antonio

Marcatori: 47’1t Penaggio,20’st Di Meo

Ammoniti: Di Meo, Ardolino .

Recupero :3’1t,5’st