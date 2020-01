Calcio. Il Cimitile vince in trasferta con la Bisaccese

La seconda giornata di ritorno del campionato di promozione girone C, vede il Cimitile, reduce dalla vittoria interna col Baiano e in piena lotta per un posto nei play off, affrontare in trasferta la Bisaccese che vuole costruire tra le mura amiche la sua salvezza. Pronti via e i padroni di casa si portano in vantaggio dopo 5’ minuti grazie alla rete di Filippo Storelli. La Bisaccese riesce a mantenere il vantaggio fino al minuto 72’ quando Colonna insacca la rete del momentaneo pareggio. Gli ospiti non si accontentano di portare un punto dalla trasferta di Bisaccia e a sette minuti dal novantesimo è sempre Colonna a siglare la sua doppietta personale e il definitivo 1-2. Il Cimitile con la vittoria odierna sala a quota 34 in classifica in quarta posizione, ovvero in piena zona play off, mentre la Bisaccese resta ferma a quota 15 punti in tredicesima posizione.

Bisaccese : Sciretta, Iannece, Corazelli, Storelli, Solazzo, Andriani, Pilone, Cartagine, Mazzotta, Libertazzi, De Prisco. All Matarangolo Antonio

Cimitile: De Riggi, De Sarno, Menna, Ardolino, Visone, Liparuli, De Sapio, Aprea, Imparato, Di Meo, Colonna All Galluccio

Marcatori: 5’ Storelli ( B), 27’st Colonna ( C), 37’st Colonna (C)

Saverio Quatrano