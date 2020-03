Calcio. Il Coronavirus costringe al rinvio a data da destinarsi per le finali delle Coppe.

di Redazione sportiva

Come era ampiamente prevedibile slittano le finali di Chmpions League, Europa League e Woman Champions League. Si sarebbero dovute disputare nel mese di maggio, rispettivamente a Istanbul, Danzica e Vienna. Il Coronavirus ha costretto al rinvio a data da destinarsi. Il comunicato.

“A seguito della crisi Covid-19, l’UEFA ha ufficialmente rinviato formalmente le seguenti finali, originariamente previste per maggio 2020: Uefa Champions League, Uefa Europa League e Uefa Woman Champions League. Non è stata ancora presa alcuna decisione in date ristabilite. Ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito“.

