Calcio. Il Lions Mons Militum cede un suo giovane al Pescara.

Trasferimento di prestigio per il Lions Mons Militum, militante in Promozione e secondo a -6 dalla capolista Saviano. Un suo giovane viene ceduto al Pescara. Ecco il comunicato

“L’ultima operazione svolta dal club dei leoni di Montemiletto è il trasferimento dell’estremo difensore classe 2003 Egidio Aquiles Antonio ceduto al Pescara, club di serie B.

Egidio Aquiles Antonio si è distinto la scorsa stagione con la maglia gialloverde sia con la Juniores di Mister Matteo D’Alessandro vincendo il campionato (nativo nel 2003, ha trionfato sotto età), sia con gli Allievi Provinciali di Mister Evelino Colella perdendo la finale.

C’è grande soddisfazione nell’entourage irpino. Nelle parole di Angelo Capone, figura di riferimento dell’Orizzonte Lions, c’è grossa emozione: “Siamo lieti di aver ceduto un nostro giovane al Pescara. Il nostro staff ha subito intravisto le qualità tecniche e umane di un ragazzo che adesso ha coronato un sogno, quello di giocarsi le sue chance in una piazza importante. Insieme ai mister Matteo, Evelino e Gianpietro e grazie anche all’operato di tutto lo staff tecnico e dirigenziale cerchiamo di trasmettere quei valori che coniugano impegno e voglia di lavorare affinché poi si realizzino questi sogni. Un grazie va anche a Silvio Maglione e mister Pasquale Cioffi, rispettivamente dirigente e allenatore che erano con noi lo scorso anno e grazie ai quali il nostro Egidio ha avuto la giusta visibilità. Invito tutti i nostri tesserati a credere sempre in quello che fanno perché le prime vittorie per noi sono queste, poi vengono quelle del campo. Dico ai nostri giovani con il petto gonfio: CREDETE SEMPRE NEI VOSTRI SOGNI!”.

