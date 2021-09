CALCIO. Il Napoli a Udine per rimanere in testa alla classifica. Le probabili formazioni

Non ci dovrebbero essere particolari novità nella squadra di Luciano Spalletti che domani sera, lunedì 20 settembre, scenderà in campo contro l’Udinese. Per il Napoli da verificare le condizioni di Mario Rui, ma i segnali sembrano buoni. Meret forse in panchina, Elmas favorito su Zielinski.

Probabili formazioni

Domani, Dacia Arena, ore 20,45

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Stryger; Deulofeu, Pereyra. Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Piana, De Maio, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Soppy, Samardzic, Ianesi, Forestieri, Pussetto, Beto. Indisponibili: Udogie, Nestorovski, Success. Squalificati: -.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zielinski, Zanoli, Ounas, Lozano, Petagna. Indisponibili: Demme, Ghoulam, Lobotka, Mertens. Squalificati: -.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

Guardalinee: Alassio-Mondin

Quarto Uomo: Marchetti

Var: Irrati

Avar: Liberti

TV: Dazn, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio

