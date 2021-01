La squadra di Gattuso parte bene alla Dacia Arena e sblocca il risultato grazie a un calcio di rigore procurato da Lozano e trasformato da Insigne. L’Udinese approfitta di un errore difensivo di Rrahmani che tocca troppo corto per Meret, si inserisce Lasagna che aggira il portiere e appoggia in rete per l’1-1. Al 90′ arriva il colpo di testa di Bakayoko che chiude la gara sul 2-1

adsense – Responsive – Post Articolo