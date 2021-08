CALCIO IRPINO. Colpo dell’Audax Cervinara, arriva Ferdinando Sieno

L’Audax Cervinara 1935 annuncia il primo colpo di mercato in entrata: il napoletano Ferdinando Sieno, difensore esterno classe 1998, arriva in Valle Caudina grazie al meticoloso lavoro della coppia formata da Silvio Maglione (direttore sportivo) e Pasquale Ferraro (direttore tecnico). Sieno vanta ben quattro stagioni in Serie D, un curriculum di tutto rispetto. Il mercato dell’Audax entra finalmente nel vivo, accendendo l’entusiasmo dei sostenitori del Cervo. Infatti, sono molti i calciatori pronti a vestire la maglia biancazzurra e a sposare il nuovo progetto. La compagine del giovane Presidente Angelo Magnotta si è assicurata le prestazioni del velocissimo terzino con il vizio del gol. Il neoacquisto Cervinarese nell’ultimo anno e mezzo si è diviso tra la Virtus Volla ed il Campania Ponticelli. La sua carriera agonistica inizia in Abruzzo nel 2017/18 con il prestigioso L’Aquila calcio 1927, piombato nell’inferno della Serie D dopo tanti anni nei professionisti. Con la casacca rossoblu si era messo in evidenza nelle giovanili aquilane, grazie ai chilometri macinati sulla fascia sinistra. Nel 2018/19 passa al Pineto Calcio, ostica squadra teramana, nel Girone F della serie D. Nel 2019/2020 firma per il San Nicolò Notaresco, restando in quarta serie, prima di tornare definitivamente in Campania. Il mancino partenopeo è già pronto per dare il massimo agli ordini del Mister Iuliano. Riportiamo le prime dichiarazioni raccolte dall’Ufficio Stampa: «Spero sia una stagione positiva piena di soddisfazioni. Mi auguro che la tifoseria e la gente di Cervinara ci diano quella spinta in più».

adsense – Responsive – Post Articolo