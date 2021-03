Calcio. La Polisportiva Grotta non parteciperà alla ripresa del Campionato di Eccellenza.

La società Polisportiva Grotta 1984 comunica ufficialmente che non parteciperà alla ripresa del Campionato di Eccellenza 2020/2021.

Pur apprezzando il lavoro svolto della LND Campania nella persona del Presidente Carmine Zigarelli e pur rispettando la scelta delle società che intenderanno ripartire, come già espresso nel comunicato dello scorso Settembre continuiamo a ritenere che non ci siano le condizioni necessarie per svolgere con serenità quella che è la nostra passione, a maggior ragione oggi che la situazione epidemiologica é in netto peggioramento.

E’ stata una decisione sofferta ma consapevole, nata dalla volontà di dare assoluta priorità alla salute di ogni singolo componente della società, i dirigenti, i magazzinieri, i giocatori, i tecnici e le rispettive famiglie.

Ora ci sarà tempo e modo per programmare il futuro quando le condizioni generali lo consentiranno.

LA SOCIETÀ

Polisportiva Grotta 1984

