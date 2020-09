Calcio. L’Avellino batte 6-0 il Fiuggi, poker di Maniero.

di Redazione sportiva

L’Avellino fa vedere buone cose nell’allenamento congiunto contro l’Atletico Fiuggi Terme (Serie D) dell’ex Incocciati. Punteggio tennistico nell’impianto di contrada Zoccolari, 6-0 con poker di Maniero e reti di Santaniello e Bernardotto, quest’ultimo entrato nel secondo tempo. Marcature, quindi, tutte nel segno delle punte. Mister Braglia ha schierato Pane in porta; Laezza, Miceli e Rocchi in difesa; Rizzo, Bruzzo, Aloi, De Francesco e Adamo a centrocampo; Maniero e Santaniello in attacco. In prova Adamo, classe 98 ex Casertana, che ha ben impressionato. Miceli e De Francesco sugli scudi, lo stesso Rizzo si è fatto notare. Domani altro allenamento congiunto, al Partenio Lombardi, ore 17.30, contro la Cavese di Modica.

