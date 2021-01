Calcio. L’Empoli batte la Salernitana, in gol Parisi: “Sono irpino doc e tifoso dell’Avellino: contento per il mio primo gol in B, ad una rivale della mia città”.

Ieri rotondo successo dell’Empoli, in casa contro la Salernitana, 5-0 il risultato finale. I toscani così consolidano il primato in classifica a 37 punti, i granata scivolano dal secondo al terzo posto con 31 punti. Uno dei marcatori della serata, il suo gol al 42′ del primo tempo, è stato Fabiano Parisi, serinese ed ex Avellino. Il classe 2000, che si sta facendo notare anche in Serie B, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Sono molto contento per la mia prima rete in Serie B. Sono irpino doc e tifoso dell’Avellino, la Salernitana la sento come una rivale della mia città. Voglio dimostrare le mie qualità”.

Foto: Empoli Fc.

