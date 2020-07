Calcio. L’ex Avellino Alfageme si accasa al Taranto, in D. Il comunicato del club pugliese.

Il Taranto FC 1927 comunica in data odierna – giovedì 30 luglio 2020 – che è stato raggiunto un accordo con il calciatore Luis Maria Alfageme per la Stagione Sportiva 2020/21. La Società precisa che, per motivi regolamentari, tale accordo sarà formalizzato il prossimo 1 settembre 2020 con il neo acquisto rossoblù che sarà già a disposizione di mister Laterza nel ritiro estivo di Pietralunga.

Attaccante argentino classe ’84, Alfageme vanta una lunga esperienza tra Serie B e Serie C, con una breve apparizione in Serie D, per aver militato in squadre come Brescia, Acireale, Cremonese, Pescara, Sambenedettese, Virtus Lanciano, Grosseto, Ternana, Benevento, Padova, Casertana e Avellino, con le quali ha superato le 70 reti in carriera.

