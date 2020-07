Calcio. L’ex Avellino Musa è il nuovo direttore sportivo del Savoia.

Carlo Musa è il nuovo ds del Savoia. Ex Avellino, campionato Serie D e scudetto Dilettanti vinti in biancoverde nel 2018-2019 oltre alla parentesi del mercato invernale nell’ultima stagione, accetta l’offerta del team di Torre Annunziata che cercherà di essere protagonista proprio in D. Nel campionato fermato dal Covid è stato il Palermo a sbarrare la strada agli oplontini secondi.

“Ringrazio la famiglia Mazzamauro per la fiducia riposta nella mia figura. La storia dell’U.S. Savoia 1908 e le ambizioni della Società mi hanno spinto subito ad accettare la proposta. Basandoci su lavoro quotidiano, unione di intenti e professionalità cercheremo di non deludere le aspettative della Società e dei tifosi”. Queste le prime dichiarazioni di Musa da ds del Savoia.

