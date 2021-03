Calcio. Lutto Cavese per la scomparsa di Vanacore, rinviata la gara di oggi contro il Catanzaro.

“La Lega Pro, a seguito dell’istanza presentata dalla società Cavese e preso atto della comunicazione della società Catanzaro, in segno di lutto per l’improvvisa scomparsa del sig. Antonio Vanacore, Allenatore in Seconda della Prima Squadra della società Cavese, ha disposto che la gara indicata in oggetto, venga posticipata a MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021, Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni, con inizio alle ore 15.00”.

La Cavese 1919 ringrazia sentitamente la società US Catanzaro per la vicinanza mostrata in queste ore di profondo dolore e per aver aderito immediatamente alla richiesta di rinvio della partita in programma domani pomeriggio al ‘Simonetta Lamberti’.

