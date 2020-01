Calcio minore. Il Saviano supera il Solofra e accede alle semifinali di Coppa Campania

🔊 Ascolta l'articolo

Dopo la vittoria nella gara d’andata di Coppa Campania di Promozione, il 22 Gennaio 2020 , presso lo stadio Comunale “Modestino De Cicco” di Pratola Serra – località Serratiello (AV), il Saviano 1960, cinico e determinato si sbaraglia anche nella gara di ritorno del forte ed ostico Solofra. La Squadra, cara al Presidente Giuseppe De Falco gioca bene, vince in scioltezza e realizza con merito l’obiettivo del passaggio alle semifinali di Coppa Campania. I lupi neroverdi, nella prima frazione di gioco, portano a casa l’intera posta in palio, superando con lode la difficile trasferta di Solofra. Dopo il gol di Ascione al 16’, arriva al 21’, il raddoppio di Serpico che realizza dopo una fluida azione di contropiede. Poi la squadra si adagia e varie sono le occasioni pericolose dei locali, che non hanno impensierito la difesa ospite ben attenta. Però prima della fine del primo tempo Di filippo A. accorcia le distanze e fissa cosi il risultato sull’ 1- 2. Nella ripresa poche sono state le emozioni che hanno inciso a ribaltare il risultato e tanti sono stati invece gli elogi alla squadra di Mister Minichini per il successo e l’ottima prova dei suoi ragazzi.

SOLOFRA – Iannone , Dello Russo R., Mandile (65’ Liotti), Dello Russo G., Esposito, Tirri (65’ Di Filippo R.), Cavezza (46’ Salvato). Di Filippo A., Di Benedetto, Spina, (79’ Lettieri), Trapanese (46’ Ragone). All.re Collins . SAVIANO 1960 – Cibelli, Incarnato, Falco S., Relli, Bracale (81’ Grandi), Sepe, Serpico, Ildebrante, (74’ Coppola) Iovino (68’ Vecchione), Falco F. ( 65’ Goglia), Ascione (83’ Nucci). All. re Minichini. ARBITRO: Esposito di Napoli ASSISTENT I: Minopoli e Mallardo (Napoli). RETI: al 16’ Ascione. Al 21’ Serpico, al 43’ Di Filippo A.

(Pasquale Iannucci)

