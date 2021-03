Calcio, Monopoli-Avellino. De Simone: “Commesse ingenuità nel finale”.

di Lucio Ianniciello

Il pareggio di Monopoli è stato beffardo, il vice aenatore De Simone non lo nasconde: “Fa piacere continuare a far registrare la continuità di risultati, peccato aver subito gol a pochi minuti dalla fine. Ci sono state voglia e volontà, pazienza per come è andata, si guarda avanti”.

Mancano 8 partite alla fine della regular season, ormai si è giunti nella fase clou: “Le partite ora pesano di più perché sono sempre di meno. Tutti lottano con le unghie e con i denti, il Monopoli oggi ha fatto questo. Bene noi fino ad un certo punto, nel finale abbiamo commesso delle ingenuità”.

C’è un altro rammarico per De Simone: “Al di là delle difficoltà oggettive, avevamo quasi portato in porto la gara e sull’onda lunga del vantaggio abbiamo sprecato delle palle gol nell’ultimo quarto d’ora. Dispiace, una vittoria ci avrebbe gratificato”.

adsense – Responsive – Post Articolo