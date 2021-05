Calcio, Palermo-Avellino. Braglia: “Abbiamo fatto la nostra partita, mercoledì il secondo tempo ad Avellino”.

di Lucio Ianniciello

L’Avellino perde a Palermo per 1-0 l’andata dei play off nazionali primo turno. Un rigore di Floriano ha condannato i lupi. Braglia la pensa così: “Grandissimo primo tempo da parte nostra, nel secondo siamo un po’ calati ma abbiamo sempre gestito il match. Loro non hanno fatto tiri in porta, forse uno. Siamo stati intelligenti tatticamente, non abbiamo rischiato niente. Basta tirare una maglietta per un rigore, ingenuità bella e buona. Ci dobbiamo preparare per il secondo tempo ad Avellino”.

Sull’arbitro: “Non trovo giusto che un loro giocatore dia 5-6 gomitate, lo stesso poi contro Fella e mi si dice che non l’ha preso”.

La prospettiva per mercoledì: “La squadra ha fatto quello che doveva fare, mercoledì ci vuole una grande partita. Oggi buona gara, gli ultimi 15′ Maniero era stanco, ho messo attaccanti freschi per provare a vincere. Bisogna essere bravi nel ritorno, loro aspettano. Serenità e resettare tutto”.

