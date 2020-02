Calcio. Per Avellino-Cavese in vendita solo 750 biglietti di curva sud.

🔊 Ascolta l'articolo

La Società informa che da domani sarà possibile acquistare i tagliandi per la gara Us Avellino 1912 – Cavese 1919, in programma domenica 16 febbraio allo stadio “Partenio-Lombardi” alle ore 17.30.

I tagliandi saranno disponibili, a partire dalle ore 15, online e presso tutti i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket, il cui elenco è disponibile al sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ) ;

A causa della ridotta capienza dello stadio “Partenio-Lombardi” e della chiusura dei settori Tribuna Terminio e Tribuna Montevergine Laterale, saranno in vendita esclusivamente 750 biglietti di curva sud e 400 biglietti settore ospiti.

Come da precedente comunicazione, gli abbonati della TRIBUNA MONTEVERGINE LATERALE potranno accedere alla TRIBUNA MONTEVERGINE CENTRALE nei posti che saranno loro riservati; gli abbonati del settore TRIBUNA TERMINIO potranno accedere al settore CURVA SUD; i possessori di tagliando stagionale che non vorranno accedere alla CURVA SUD potranno richiedere il rimborso del rateo della partita nelle modalità e nei tempi che verranno comunicati nei prossimi giorni.

Questi gli orari di apertura della biglietteria:

venerdi 14 febbraio dalle dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

sabato 15 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

domenica 16 febbraio dalle ore 10,00 fino alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 fino all’inizio del match;

I prezzi sono i seguenti fino a sabato 15 febbraio*:

CURVA SUD eur. 8,00

Il giorno di gara i prezzi saranno i seguenti:

CURVA SUD eur. 10,00

*bambini fino a 10 anni: ingresso gratuito

I biglietti del settore ospiti avranno un costo di euro 10.00 più prevendita e saranno acquistabili fino alle ore 19.00 di sabato.