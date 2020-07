Calcio, play off Serie C. Avellino fuori dai play off, contro la Ternana finisce 0-0.

di Redazione sportiva

A Terni finisce 0-0 tra Ternana e Avellino, passano al prossimo turno i padroni di casa. Peccato per i lupi che, dopo quasi 4 mesi, hanno dovuto affrontare una partita di tal portata. Le fere invece venivano dalla finale di Coppa Italia persa sabato a Cesena contro la Juventus Under 23. Un tempo a testa, non hanno brillato alcuni elementi in casa irpina ma rammarico ce n’è veramente poco. Il regolamento era chiaramente a favore dei rossoverdi, meglio posizionati in classifica e con 2 risultati su 3 a disposizione in gara secca e in casa propria. Nemmeno la previsione di una coda dopo il 90′. Va in archivio un campionato particolare, dal disimpegno di De Cesare, a Izzo-Circelli fino a D’Agostino. Con questa stabile proprietà si ripartirà l’anno prossimo. Il coronavirus ha segnato fortemente questa stagione calcistica.

adsense – Responsive – Post Articolo