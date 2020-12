Calcio, Potenza-Avellino. L’ex Capuano: “Li abbiamo surclassati nel primo tempo, quando hai Maniero il gol te lo puoi aspettare”.

L’Avellino espugna il “Viviani” di Potenza. Gol pesantissimo di Riccardo Maniero. Il grande ex Capuano analizza il match: “Mi dispiace, avevamo problemi ma siamo riusciti a fare una prestazione di spessore, acume tattico, non bisogna abbattersi. Tranne Vibo abbiamo fatto sempre bene. L’Avellino è stato surclassato nel primo tempo sotto diversi aspetti, della qualità per esempio, non venivano mai dentro. Chiaro che quando hai un giocatore che ti costa un milione di euro in tre anni, il gol te lo puoi aspettare. Loro hanno fatto una ripartenza e due colpi di testa, noi abbiamo creato tantissimo”.

La situazione del Potenza non è ottimale in classifica ma Capuano sa come si fa: “Sapevo che era un anno particolare. Il Potenza è una società seria, si è puntato sui giovani. La squadra sta facendo passi da gigante. Oggi i ragazzi sono stati commoventi, hanno giocato per la città e forse anche per me. Nel calcio si va avanti, siamo vivi ma dobbiamo soffrire”.

