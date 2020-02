Calcio Promozione girone C, 20a giornata. Il Baiano si aggiudica il derby a Mugnano, frenano Solofra e Lions Mons Militum. Risultati e classifica.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Il derby tra Carotenuto e Baiano a Mugnano del Cardinale ha raccolto le attenzioni del ventesimo turno di Promozione. Vincono i granata per 3-2 che guardano i play off a 5 punti, seconda sconfitta consecutiva per i mugnanesi dopo Montemiletto. Il team baianese si porta in vantaggio al 21′ con De Stefano, abile a ribadire in rete una smanacciata del portiere Teti dopo azione di Maresca. I ragazzi di mister D’Avanzo raddoppiano al 46′ del primo tempo grazie ad una conclusione di esterno sinistro di Maresca. Una mazzata per il Carotenuto. Al 75′ è 3-0 con la marcatura di De Gennaro, Teti prima si oppone e poi si deve arrendere. Sembra finita ma il Carotenuto si sveglia troppo tardi, Cerciello segna una doppietta all’89’ e al 91′. Da segnalare per i mugnanesi anche un calcio di rigore sbagliato da Diallo.

Nella parte alta della classifica frenano Lions Mons Militum e Solofra, il Saviano così si porta a +8 sulle seconde dopo la vittoria contro il Manocalzati. Il Montoro, ultimo ma in netta ripresa dopo la disastrosa prima parte di stagione, ferma la squadra montemilettese. Si porta in vantaggio al 53′ con Manna, pallonetto a battere Cesarano che dopo viene espulso per aver toccato con la mano fuori area. Sembra fatta per i padroni di casa in superiorità numerica ma il Lions si salva al 95′ con il pari firmato dal difensore Petito. I conciari invece non vanno oltre lo 0-0 in casa della terzultima San Vitaliano. Ne approfitta anche l’F.C. Avellino, quarto, che batte 5-0 la Forza e Coraggio tra le mura amiche. Le reti al 25′ di De Feo, al 47′ di Tuccia, al 74′ di Cinque, all’81’ di Rescigno e al 90′ di Spica. Bella vittoria del Marzano che batte 1-0 il Cimitile, ore sesto e scavalcato dai sanniti del Ponte. I lauretani invece si portano a +3 dai play out grazie al gol di Nappi al 25′. Il Gesualdo prevale in rimonta sulla Bisaccese che si porta in vantaggio al 31′ con Mazzotta. Al 52′ il pari è di Samba, all’82’ Starita fa saltare il banco con una bella conclusione che vuol dire sorpasso in classifica sugli avversari e uscita dalla zona play out.

Risultati 20a giornata

F.C. Avellino-Forza e Coraggio 5-0

Carotenuto-Baiano 2-3

Gesualdo-Bisaccese 2-1

Asd Marzano-Cimitile 1-0

Montoro-Lions Mons Militum 1-1

San Vitaliano-Solofra 0-0

Saviano-Manocalzati 1-0

Viribus Somma-Ponte 98 1-3

Classifica

1. Saviano 52 punti

2. Lions Mons Militum 44

3. Solofra 44

4. F.C. Avellino 40

5. Ponte 36

6. Cimitile 35

7. Carotenuto 35

8. Baiano 31

9. Forza e Coraggio 25

10. Asd Marzano 23

11. Gesualdo 20

12. Bisaccese 19

13. Manocalzati 16

14. San Vitaliano 14

15. Viribus Somma 9

16. Montoro 8

*Prima classificata promossa in Eccellenza. Seconda, terza, quarta e quinta ai play off. Ultima in classifica retrocessa in Prima Categoria. Dodicesima, tredicesima, quattordicesima e quindicesima ai play out.

adsense – Responsive – Post Articolo