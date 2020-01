Calcio, Promozione. Il Baiano solleva dall’incarico mister Santaniello.

di Redazione sportiva

Fatale la sconfitta contro il Cimitile per mister Santaniello. Il Baiano comunica il suo esonero. I granata nel girone C di Promozione hanno collezionato 21 punti, posizione anonima di classifica con i play out che distano 5 punti, ben 10 lunghezze dai play off.

“La Società comunica che è stato sollevato dall’incarico l’allenatore Gaetano Santaniello a cui auguriamo le migliori fortune.

Gaetano si è distinto in questi anni per le sue qualità umane e professionali , dimostrando grande attaccamento alla maglia e caratteristiche non comuni in questo mondo del calcio.

Per questo motivo ci duole ulteriormente interrompere questo speciale rapporto.

GRAZIE MILLE MISTER…”SIGNORE” DEL CALCIO MODERNO”.